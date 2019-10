Policial militar é sequestrado na Zona Norte do Rio

Rio – Um policial militar foi sequestrado, na tarde desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto no Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio. O militar estava com a mulher e o filho, mas só ele foi levado. Após buscas, ele foi encontrado na Pavuna. O policial passa bem e o caso está sendo registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Segundo a Polícia Militar, o policial foi levado pelos criminosos para a comunidade Gogó da Ema, em Guadalupe. No entanto, o 41º BPM (Irajá) foi acionado, realizou buscas pela comunidade, e localizou o militar e seu automóvel na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na Pavuna.

Em nota, a Polícia Civil informou que “de acordo com informações da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), o caso foi registrado e diligências estão sendo realizadas em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar a esclarecer o fato. As investigações estão em andamento”.