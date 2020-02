Policial militar é flagrado agredindo mulher grávida no interior de SP

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher grávida quanto tentava imobilizá-la ao chão, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, o caso ocorreu na tarde desta terça-feira (4), na rua 19, no bairro de Santo Antônio. A mulher, que está grávida de cinco meses, foi agredida com um tapa no rosto e ainda teve a barriga pressionada pelo joelho do PM, além de ter sido enforcada. Testemunhas pediam para que ela fosse liberada.

À Polícia Civil, o policial que foi identificado como Wesley Viana dos Santos, de 34 anos, disse que a grávida o xingou de “filho da p… e de verme”. Ao se aproximar da mulher, ele disse ter sido agredido com um soco no peito, “havendo, assim, a necessidade de técnicas policiais e força para jogá-la ao solo”.

Questionado pelo UOL, a PM informou que o policial foi afastado do trabalho operacional e o caso será investigado por de um IPM (Inquérito Policial Militar).