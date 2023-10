Policial mata dois turistas israelenses a tiros no Egito

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 08/10/2023 - 12:31 Compartilhe

Um policial egípcio matou a tiros dois turistas israelenses e um egípcio neste domingo (10/08) em Alexandria, na costa norte do Egito. O ataque ocorreu em meio a uma escalada de violência entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

“Um policial em Alexandria disparou indiscriminadamente com a sua arma pessoal contra um grupo de turistas israelenses”, informou a estação de televisão privada Extra News, citando uma fonte de segurança.

O Ministério de Relações Exteriores de Israel confirmou as mortes dos seus cidadãos. “Um homem local abriu fogo contra eles e matou dois cidadãos israelenses e seu guia egípcio”, diz o comunicado. Outro israelense sofreu ferimentos moderados.

País é importante mediador no Oriente Médio

O Egito é país vizinho de Israel e tem sido um mediador fundamental em cada um dos surtos de violência entre Israel e a Faixa de Gaza, território com o qual também faz fronteira. Além disso, foi o primeiro país árabe a normalizar as suas relações com Israel em 1979.

Esta paz assinada entre os Estados gerou consternação em outros países árabes e nas ruas do Egito, onde parte da população ainda vê Israel como um inimigo.

Em junho, um policial egípcio atirou e matou três soldados israelenses e mais tarde foi morto a tiros, segundo um porta-voz militar israelense.

(AFP, Reuters, AP)

