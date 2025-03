Policial fantasiada de ‘cena do crime’ prende homem com celulares furtados em SP

Uma agente da Polícia Civil com fantasia que remete à cena de um crime – a faixa amarela e preta usada para isolar a área um delito – participou da prisão de suspeitos de furtos de telefones celulares em blocos de carnaval na zona sul de São Paulo, neste domingo, 2.

Vídeo divulgado pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, mostrou a apreensão de 11 celulares com um suspeito na zona sul de São Paulo, nas imediações do Parque Ibirapuera.

O suspeito foi flagrado praticando os crimes e surpreendido por uma agente fantasiada. Em uma bolsa presa ao corpo, ele estava com os aparelhos furtados e roubados durante a festa, de acordo com a polícia. O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Em uma segunda abordagem, os policiais flagraram dois homens com um simulacro de arma de fogo. O objetivo foi apreendido e a ocorrência encaminhada ao 16º Distrito Policial.

A Polícia Militar contabilizou neste domingo 60 ocorrências em todo o estado de São Paulo relacionadas ao carnaval. Ao todo, 15 pessoas foram detidas e dez celulares recuperados.

No sábado (1º), foram mais de cem ocorrências, com 20 detidos, 22 celulares recuperados e uma arma de fogo apreendida no estado.

O uso de agentes fantasiados faz parte de uma estratégia da SSP em que, desde o ano passado, agentes se infiltram entre os foliões para identificar e prender criminosos que se aproveitam da aglomeração. De acordo com o governo, o uso de disfarces facilita a atuação da polícia.

No dia 1°, policiais vestidos como Power Rangers prenderam um homem com sete celulares roubados. A ação também foi destacada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas redes sociais.

No dia 24 de fevereiro, dois agentes disfarçados de Chapolin Colorado e de padre prenderam um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de pré-carnaval na região da Consolação, no centro da capital. Ele estava com seis aparelhos.