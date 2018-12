Policial é morto hoje no Rio ao sair de casa

Morreu nas últimas horas, o soldado da Polícia Militar Diego Mota Domingues, de 32 anos, lotado no 4º Batalhão, em São Cristóvão, zona norte do Rio. O militar morreu neste sábado (22), quando saia de casa e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Com a morte de Domingues, sobe para 95 o número de policiais militares mortos desde o início do ano.

O militar estava de folga e deixava sua residência na rua Maria Rita, bairro Porto Novo, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, quando foi alvo de disparos feitos pelos homens da moto, que fugiram em seguida.