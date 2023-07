Policial é demitido após liberar cachorro contra homem negro rendido

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 3:32 Compartilhe

O policial do estado americano de Ohio que soltou seu cão policial em um motorista preto que estava se rendendo no início deste mês – ignorando ordens claras para conter o animal – foi demitido.

O Departamento de Polícia disse na quarta-feira que Ryan Speakman “não atendeu aos padrões e expectativas que temos para nossos policiais” depois que soltou um pastor alemão K9 que atacou Jadarrius Rose em 4 de julho.

+ Cachorro policial rouba bola e paralisa final do Campeonato Pernambucano

O homem negro de 23 anos, que não conseguiu parar seu semi-reboque para uma inspeção, estava de joelhos e com as mãos para cima quando foi atacado.

A rescisão de Speakman é “efetiva imediatamente” e ocorre apenas um dia depois que o departamento anunciou que o havia colocado em licença administrativa remunerada enquanto seu uso da força era investigado.

A rápida condenação ocorre apesar da determinação do Conselho de Revisão do Uso da Força da Polícia de Circleville “de que a política do departamento para o uso de caninos foi seguida na apreensão e prisão”. Os investigadores afirmaram “que seus protocolos de treinamento foram seguidos”.

A polícia de Circleville não revelou o que os levou a demitir Speakman, um oficial do departamento de três anos, afirmando que não faria mais comentários “neste momento”, considerando que era um assunto pessoal.

O sindicato da polícia ao qual Speakman pertence, apresentou uma queixa oficial na quarta-feira que exigia que Circleville revogasse a rescisão e expurgasse o registro do policial após alegar que Speakman foi demitido sem justa causa.

Imagens angustiantes de câmeras capturaram o momento em que os soldados do estado de Ohio ordenaram que Rose se aproximasse enquanto Speakman, segurando o K9, gritava ordens conflitantes.

“Deite-se no chão ou será mordido!” ele pode ser ouvido gritando no vídeo. O motorista obedece ficando de joelhos e levantando as mãos, enquanto um policial estadual grita para Speakman: “Não solte o cachorro com as mãos para cima!” Mas Speakman soltou o cachorro, que se lançou contra o homem ao redor enquanto ele gritava por socorro.

Rose foi tratado em um centro médico próximo pelas mordidas de cachorro e foi autuado por descumprimento. Não está claro por que Rose não parou quando a polícia inicialmente tentou detê-lo, mas gravações de áudio de uma ligação para o número de emergência revelam que ele disse aos atendentes que os policiais que o perseguiam estavam “tentando matá-lo” e ele não se sentia seguro, parando depois de perceber que eles estavam com as armas em punho.

Rose disse ao The Columbus Dispatch que não poderia falar sobre por que fugiu dos policiais, mas disse: “Estou feliz que tenha sido gravado. O que você viu é o que, basicamente, aconteceu.

A divulgação do vídeo provocou indignação generalizada, com o governador de Ohio chamando o incidente de um “alerta” para fortalecer o treinamento policial.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias