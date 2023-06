Policial é atacado em frente à embaixada do Brasil na Tunísia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 19 JUN (ANSA) – Um policial de 33 anos morreu na manhã desta segunda-feira (19) no hospital após ser esfaqueado em frente à embaixada do Brasil na Tunísia.

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior tunisiano, Faker Bouzghaya, citado pela agência de notícias Tap, o agressor, detido logo após o ato e ferido na perna, é um professor universitário de 53 anos que sofre de problemas mentais, conforme confirmado por sua família.

Desta forma, as autoridades excluíram a possibilidade de terrorismo, uma vez que o criminoso não parece estar ligado a movimentos religiosos extremistas.

Anteriormente, o Ministério do Interior já havia confirmado o ataque contra o agente com um objeto contundente em frente à embaixada brasileira, explicando que o policial teria sido atacado após perguntar ao agressor os motivos de sua presença próximo à sede diplomática. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias