Policial do Bope é baleado e caveirão derrapa em óleo no Complexo do Alemão

As polícias Civil e Militar, em conjunto com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), realizaram nesta quarta-feira, 15, uma operação no Complexo do Alemão, zona norte carioca, para desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho — esquema conhecido como “Caixinha do CV” — que resultou em intenso tiroteio.

Segundo o “Bom dia Rio”, da TV Globo, um policial militar do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi baleado. Além disso, imagens divulgadas nas redes sociais mostram os bloqueios nas ruas feitos pelos traficantes, que também espalharam óleo pelo local, fazendo com que um caveirão do Bope derrapasse.

🚨FLAGRANTE: Caveirão do BOPE desliza ao descer a Alvorada, no Complexo do Alemão, devido ao óleo na pista. O veículo atingiu dois carros e uma moto. A operação do BOPE continua na comunidade, com os últimos relatos de tiros registrados na região da Fazendinha pic.twitter.com/2F4SiaC986 — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) January 15, 2025

De acordo com o MPRJ, os agentes cumprem 14 mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa. “A denúncia apresentada à Justiça destaca que o esquema financeiro estruturado pelo Comando Vermelho, a “Caixinha do CV”, sustenta as atividades criminosas do grupo. O sistema funciona por meio de taxas cobradas mensalmente de líderes de pontos de venda de drogas nas comunidades dominadas pela facção”, informou.

Ainda segundo a denúncia, os valores eram centralizados e utilizados para as compras de drogas e armentos, expansão territorial, pagamento de propinas e assistências a membros presos.

Início das investigações

As investigações tiveram início em 21 de maio de 2019, com a prisão em flagrante de Elton da Conceição, conhecido como “PQD da CDD”, na Cidade de Deus. Na ocasião, foram descobertas armas, munições e documentos sobre o esquema de lavagem de dinheiro operado pela facção.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 2020, resultando no indiciamento de 84 pessoas e na apreensão de documentos que detalhavam o funcionamento da “Caixinha do CV”.

Tendo a documentação como base, foram autorizadas as quebras de sigilo fiscal e bancário dos investigados. As análises foram realizadas pelo LAB-LD (Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro), vinculado ao DGCCOR-LD (Departamento-Geral de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro).