Policial civil casado com juíza é baleado e morto no Rio

O policial civil João Pedro Marquini, de 38 anos, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), foi morto a tiros na estrada da Grota Funda, entre os bairros de Guaratiba e Vargem Grande, no Rio de Janeiro (RJ), durante uma tentativa de assalto neste domingo, 30.

O agente é marido da juíza Tula Mello, que estava em um carro blindado trafegando à frente do veículo do cônjuge. O automóvel que levava a magistrada do Tribunal do Júri foi atingido por tiros. As informações são do “Bom Dia Rio”, da “TV Globo”.

De acordo com as autoridades, Marquini reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto. Testemunhas informaram que os criminosos tentaram roubar o carro em que a juíza estava e o policial civil, que seguia logo atrás, interviu.

O veículo que levava Tula era conduzido por um motorista. Pelo automóvel ser blindado, ambos não foram feridos.

Conforme a Delegacia de Homicídios, que é responsável pelas investigações, os suspeitos de participação no crime fugiram em direção à comunidade César Maia, controlada por membros do CV (Comando Vermelho). As autoridades realizaram uma operação nos acessos da favela durante a madrugada da segunda-feira, 31, em busca dos criminosos.

Marquini era casado com Tula Mello, juíza do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) e presidente do 3º Tribunal do Júri da Capital, desde fevereiro de 2024.