Policial brasileiro de férias ajuda a controlar homem em surto durante voo internacional

Um policial militar de Santa Catarina ajudou a controlar um homem em surto durante um voo internacional entre Lisboa (Portugal) e Luanda (Angola) na quinta-feira, 19. O homem foi contido pelo agente, que estava de férias, e preso assim que chegou ao aeroporto.

Segundo o “g1”, o policial atua no 23° BPM (Batalhão de Polícia Militar), em São Bento do Sul, norte de Santa Catarina. Durante o voo, o homem em surto teria ameaçado abrir uma porta de emergência, quebrado alguns objetos e ofendido as aeromoças.

Ao perceber a confusão, o policial se apresentou aos comissários e perguntou se havia algemas dentro da aeronave. Como o avião não tinha o objeto, o agente usou presilhas de plástico e o cinto de segurança para conter o homem.

Assim que a aeronave pousou em Angola, a polícia do aeroporto estava à espera do passageiro, o prenderam e, por fim, o levaram até uma delegacia, onde ele prestou depoimento sobre o ocorrido.