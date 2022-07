Policial bolsonarista que matou tesoureiro do PT é transferido de hospital em Foz do Iguaçu

Jorge Guaranho, bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), foi transferido de hospital nesta segunda-feira (11). As informações são do G1 e da TV Globo.

O policial foi levado do Hospital Municipal de Gox para o Hospital Ministro Costa Cavalcante, mas o motivo da transferência não foi revelado. O bolsonarista ficou ferido após invadir a festa de aniversário do guarda municipal Marcelo Arurda e, depois de atingir o tesoureiro do PT, ser baleado.

O estado de saúde de Guarunho, segundo a Secretaria Pública do Paraná, é grave, mas estável. Nesta segunda-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado pelo crime.

Na noite de sábado (9), Marcelo Arruda fazia sua festa de 50 anos com a temática do Partidos do Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Guarunho, incomodado, invadiu o local e disparou contra o aniversariante. O petista ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.