Policial aposentado da Macedônia é preso com mais de 2 kg de cocaína no Galeão

A Polícia Federal prendeu um policial aposentado da Macedônia com mais de 2 quilos de cocaína escondidos em uma mala no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

O caso aconteceu no dia 29 de julho, de acordo com a publicação. Dragan Jovanovski, de 70 anos, tentava embarcar para São Paulo quando foi preso em flagrante. O plano do policial aposentado era seguido para Dubai e, por fim, nas Maldivas.

Policiais identificaram um material orgânico na mala despachada pelo macedônio. Após examinarem o objeto, encontraram um fundo falso onde encontraram o que viria a ser cocaína. Logo depois, agentes efetuaram a presão do estrangeiro.