Policial aposentada é encontrada morta em freezer dentro de casa nos EUA

A sargento aposentada do Condado de Los Angeles, Miriam Travis, de 87 anos, foi encontrada morta em um freezer no domingo (19), após meses desaparecida, nos Estados Unidos. A polícia foi acionada por familiares da vítima, que estranharam a falta de contato da idosa. As informações são do USA Today.

Agentes do Departamento de Polícia de Riverside foram até a casa dela e conversaram com uma de suas filhas, de 64 anos, que morava na residência. Durante o depoimento, a mulher apresentou diversas contradições.

Conforme os agentes, a casa foi vasculhada e o corpo da idosa foi encontrado dentro de um freezer que estava na garagem. A polícia local está investigando há quanto tempo o corpo estava lá e como a vítima morreu.

Após ser levada para a delegacia, a filha da mulher foi liberada. De acordo com os investigadores, até o momento, ela não é considerada suspeita no caso.

