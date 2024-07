Policial alemão é demitido por roubar 180 kg de queijo

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/07/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Agente alegou só ter levado embalagens de caminhão avariado para impedir que alimento fosse destruído. Crime não compensou: além de perder emprego, ele foi multado em 2.250 euros por cheddar que valia 554 euros.Um comissário-chefe de polícia da Alemanha foi demitido por roubar cerca de 180 quilos de queijo cheddar de um caminhão, após um acidente de estrada. O Tribunal Superior Administrativo (TSA) do estado da Renânia-Palatinado, na cidade de Koblenz, recusou o recurso da defesa nesta quarta-feira (03/07), confirmando a sentença do TA de Trier.

O caso ocorreu em setembro de 2019. Em sua função na patrulha de rodovias, o réu estava encarregado de isolar a cena do acidente. Em vez disso, ele "estacionou a van da polícia perto do caminhão avariado, abriu a porta corrediça lateral do veículo e pediu a um funcionário da companhia de resgate atuante no local que lhe entregasse diversas embalagens não danificadas de queijo do contêiner refrigerado", relatou o TSA.

"Só impedir que o cheddar fosse destruído"

Foram retiradas nove embalagens de 20 quilos cada uma, avaliadas em 554 euros (R$ 3.340), ao todo. O réu levou algumas para a delegacia, prossegue o órgão judicial, porém aparentemente também reservou uma parte para si, seus amigos e parentes.

Em seu recurso, o comissário alegou que o cheddar não valia praticamente mais nada, pois a cadeia de refrigeração fora rompida, e que só queria evitar que fosse destruído. Ele próprio sequer comeria esse tipo queijo.

Seja qual for o motivo, seu crime definitivamente não compensou: antes de perder o cargo, ele já fora condenado a uma multa de 2.250 euros (R$ 13.560) pelo Tribunal Regional de Frankenthal.

Para o TSA de Koblenz, o agente cometeu roubo enquanto em sua função, uniformizado e portando sua arma de serviço: "Com esse comportamento, o réu prejudicou seriamente a reputação da força policial do país." O fato de o valor da mercadoria ser relativamente baixo seria irrelevante, já que o dever dele era impedir roubos, acrescentou o tribunal.

