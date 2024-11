Policiais são indiciados por inquérito sobre morte de Borsellino

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CALTANISSETTA, 15 NOV (ANSA) – Quatro policiais foram indiciados nesta sexta-feira (15) por supostamente cometerem perjúrio para encobrir e desviar uma investigação sobre o assassinato do promotor antimáfia Paolo Borsellino pela Cosa Nostra em 1992.

Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli foram acusados de obstrução da justiça por supostamente mentirem como testemunhas em um julgamento sobre a suposta desorientação, que terminou com a prescrição do crime de calúnia para três de seus colegas: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo.

Segundo o promotor Maurizio Bonaccorso, os policiais mentiram em alguns pontos e foram reticentes em outros. Com isso, a primeira audiência do novo julgamento foi marcada para o próximo dia 17 de dezembro.

Os quatro policiais faziam parte do grupo de investigação “Falcone-Borsellino”, criado para esclarecer os massacres mafiosos de 1992. Em 19 de julho daquele ano, em Palermo, um Fiat 126 repleto de explosivos foi detonado em frente à casa da mãe de Borsellino, no exato momento em que ele chegava à residência com uma escolta de cinco policiais.

Entre as vítimas também estavam Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

O atentado ocorreu quase dois meses depois do Massacre de Capaci, quando a máfia tirou as vidas do também juiz Giovanni Falcone, de sua esposa Francesca Morvillo e dos policiais Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Borsellino e Falcone são considerados símbolos da luta contra os grupos mafiosos da Itália no início da década de 1990 e seus assassinatos estão entre os casos mais marcantes da história judiciária do país. (ANSA).