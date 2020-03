Policiais militares do Ceará encerram motim depois de 13 dias

A comissão formada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Ceará e representantes dos policiais militares entraram em acordo para pôr fim à paralisação de PMs. O acerto não prevê anistia, mas diminui as sanções aplicadas aos soldados que participaram do movimento que durou 13 dias. As informações são do jornal O Povo.

Um dos pontos do acordo é que os policiais retornem aos postos de trabalho nesta segunda-feira (2).

A proposta foi entregue aos militares no anexo da Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE). A paralisação dos PMs fez aumentar a criminalidade em todo o Estado. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública confirmam que 170 pessoas foram assassinadas entre a quarta-feira, 19, e a segunda-feira de carnaval.

Os motins dos PMs começaram no último dia 18 de fevereiro. Ao todo, 230 policiais respondem a processos administrativos e não receberão o salário por 120 dias a partir de fevereiro. Os agentes podem ser expulsos da corporação.