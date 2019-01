Policiais fazem segurança para posse do novo governador do Rio

Oitenta 80 policiais militares fazem a segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para a posse do governador Wilson Witzel.

Entre as unidades posicionadas no entorno do Palácio Tiradentes, sede da Alerj, há homens de dois batalhões de elite: Operações Especiais (Bope) e Choque.

A rua Primeiro de Março, que passa em frente à Alerj, foi interditada desde a Avenida Almirante Barroso. Grades foram colocadas em torno do palácio e o acesso está permitido apenas à imprensa credenciada e convidados.

A previsão é que a cerimônia de posse comece às 8h30, mas convidados e jornalistas já estão chegando ao local desde antes das 7h.