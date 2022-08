Policiais encontram carro de luxo roubado com dinamite e revólver no interior de SP

Da Redação 05/08/2022 - 4:28 Compartilhe

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) encontrou um carro de luxo com dinamites, pé de cabra, uma marreta, um revólver calibre 38, além de gorros e luvas. O caso foi nesta quinta-feira (4), mas ninguém foi preso. As informações são do site G1 e da EPTV.

O veículo, de acordo com os policiais, era roubado e estava com criminosos que fazem parte de uma quadrilha que assalta bancos. O delegado Cézar Augusto da França, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), comentou sobre os suspeitos.

“Indivíduos que estão praticando crimes graves, explosões de caixa eletrônicos. Eles usam o pé de cabra para estourar a boca do caixa, onde sai dinheiro, enfiam a dinamite e ali dá para explodir dois caixas eletrônicos. Esse tipo de ação sempre vão em quatro, cinco, seis pessoas”, afirmou.

“Investigadores tiveram informações de que esse local estava sendo usado para ocultar veículos produtos de furto ou roubo. Em diligências conseguimos identificar um Audi roubado há dois meses no bairro Monte Alegre”, seguiu.

O dono do imóvel não foi encontrado no local. A Polícia Civil ainda buscou a vítima que teve o carro roubado, mas não foi atendida. No fim do dia, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) explodiou as dinamites encontradas.