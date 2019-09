Polícia volta ao Jacarezinho após operação que deixou quatro mortos

Policiais retornaram hoje (17) à comunidade de Jacarezinho, onde uma operação da Polícia Militar deixou ontem quatro mortos e três feridos. Desta vez, quem está na favela da zona norte da cidade do Rio de Janeiro é a Polícia Civil, que cumpre mandados de busca e apreensão para uma investigação sobre lavagem de dinheiro obtido com a venda de drogas.

Segundo a Polícia Civil, uma empresa de Ribeirão Preto (SP) lavava dinheiro de uma quadrilha que controla a venda de drogas em várias comunidades do Rio de Janeiro, através de depósitos em dinheiro de pequeno valor.

De acordo com a Delegacia da Tijuca (19ª DP), em seis meses, o esquema chegou a movimentar R$ 650 mil. Pelo menos R$ 3 milhões da quadrilha foram bloqueados pela Justiça.

Além do Jacarezinho, policiais fazem ações no Recreio dos Bandeirantes (na zona oeste), no Complexo do Alemão, Serrinha e Honório Gurgel (na zona norte), além dos municípios de Duque de Caxias (na Baixada Fluminense) e Juiz de Fora (em Minas Gerais).

No início da operação de hoje, houve intenso tiroteio. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.