Polícia vai pedir exumação do corpo da jovem que pode ter sido envenenada pela madrasta

A Polícia Civil informou que deve pedir à Justiça uma liberação para que o corpo de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, possa ser exumado para análise no Instituto Médico Legal (IML), no Rio de Janeiro (RJ). No domingo (22), a madrasta da vítima, Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, foi presa acusada de envenenar Fernanda e o irmão dela, de 16 anos. As informações são do G1.

Ainda conforme a Polícia Civil, agentes da 33ª DP (Realengo) também vão investigar o possível envolvimento de Cíntia em outras duas mortes, a do ex-marido e de uma vizinha.





Relembre o caso

Fernanda foi internada em 15 de março com mal-estar e dificuldade para respirar. Ela ficou internada por 13 dias, mas não resistiu e morreu no hospital.