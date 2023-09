Polícia vai até a casa de Britney Spears após vídeos com facas viralizar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 9:44 Compartilhe

A cantora Britney Spears preocupou seus fãs aos compartilhar um vídeo dançando com facas de cozinha nas mãos. Após o vídeo viralizar, vizinhos da artistas chamaram a polícia para verificar a integridade dela. A informação é do portal americano TMZ.

Fontes policiais revelaram ter recebido ligações na última quarta-feira, 27, de pessoas preocupadas com a famosa, com base em seus posts nas redes sociais. Por cautela, o Departamento de Xerife do Condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi até a residência da cantora, onde puderam conversar com ela e se certificar de que ela estava bem.

Com a repercussão, Britney disse que os objetos eram apenas decorações de Halloween, não sendo verdadeiras. Porém, em um outro vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, alguns fãs notaram que ela estava com alguns cortes, possivelmente, causados pelas facas enquanto dançava com elas.

Nesta sexta-feira, ela retornou a publicar um vídeo dançando com facas e disse que ninguém precisa se preocupar ou chamar a polícia. A eterna princesa do pop disse que estava apenas tentando “imitar uma das suas artistas favoritas, a Shakira“. E ressaltou novamente que os objetos eram falsos. “Uma performance que me inspirei. Felicidades para nós, meninas más que não temos medo de ultrapassar limites e correr riscos”, completou na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria River Red (@britneyspears)

