Polícia suspeita que vice do Corinthians contratou detetive por repasses de patrocinadora

23/06/2024 - 22:45

A parceria do Corinthians com a empresa VaideBet acabou, mas segue sendo notícia. Com o contrato rompido pela plataforma de apostas por suspeitas no repasse do dinheiro, a polícia abriu investigação para apurar os fatos.

A investigação busca entender onde foi parar o dinheiro repassado pela Rede Social Media Design LTDA (intermediadora do acerto entre Corinthians e Vaidebet) à empresa Neoway Soluções Integradas, definida como uma “empresa de fachada”.

Neste domingo (23), o programa “Fantástico”, da TV Globo, revelou que Armando Mendonça, segundo vice-presidente do Corinthians, é suspeito de ter contratado um detetive particular para investigar o caso. A matéria mostrou que a polícia tem indícios de que Mendonça contratou uma empresa para investigar Edna Oliveira dos Santos, suspeita de ser ‘laranja’ da organização.

Edna, que aparece como dona da Neoway, prestou depoimento à polícia. De acordo com o delegado “é uma pessoa de poucos recursos, vive de favor, e a renda é o Bolsa Família”. No depoimento, Edna falou que recebeu uma visita 20 dias antes de o caso ser revelado. Uma mulher quationou obre uma sociedade empresarial em nome de Edna e que haviam depositado R$ 1 milhão na conta desta sociedade.

A investigação localizou a mulher e descobriu que ela estava a serviço da empresa de investigação particular Vênus, de propriedade de Felipe de Lacerda Ferreira. A polícia tem indícios de que ele foi contratado por Armando Mendonça, um dos vice-presidentes do próprio Corinthians.

Armando Mendonça, recentemente, disse que alertou o presidente Augusto Melo sobre a suposta “laranja” no caso VaideBet. Ele afirmou que Augusto Melo estava ciente das acusações de repasses do intermediário de contrato com a VaideBet ainda em maio

Armando já revelou, também, que se encontra em uma relação estremecida com o presidente do Timão, Augusto Melo. “Nunca fui consultado para dar nenhuma opinião em cinco meses. Cheguei e fiquei encostado. Por não ser da minha característica ficar sem fazer nada, fui ajudando quem pedia ajuda, conselheiro, um sócio, um problema ali, ajudando um departamento”, disse Armando, recentemente, ao “GE”.