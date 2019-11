Polícia simula possíveis mudanças físicas de crianças desaparecidas e divulga para pais

Rio – Depois de tantos anos, um minuto de silêncio. Faltaram palavras para seis mães de crianças e adolescentes desaparecidos, ao verem a foto do envelhecimento digital de seus filhos, ontem pela manhã, na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Com a imagem da última vez que tiveram com os menores em mente, foi difícil encarar as possíveis mudanças causadas pelo tempo. As lágrimas foram inevitáveis.

A emoção foi tão grande que uma delas chegou a ter um princípio de infarto e precisou ser socorrida a um hospital.

Outra mãe, Luciene Torres, de 57 anos, continua sua busca por informações que a ajudem a encontrar Luciane da Silva, que desapareceu aos 9 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atualmente, a menina já teria 19 anos.

“Tenho na cabeça a última imagem que vi, então há uma luta muito grande dentro da gente. Quando vemos que passou tanto tempo e o que perdemos, isso é o que mais dói. Não vi crescer, não vi se transformar de criança em adolescente, numa jovem, a gente perde tudo”, desabafou.

Medo de não reconhecer