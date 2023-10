Polícia russa prende 60 após ataque a aeroporto no Daguestão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 OUT (ANSA) – Ao menos 60 pessoas foram detidas nesta segunda-feira (30) sob suspeita de terem participado do ataque antissemita deflagrado no principal aeroporto do Daguestão no último fim de semana.

A informação foi divulgada pelas autoridades russas, que especificaram que nove agentes da polícia local ficaram feridos nos confrontos com a multidão que invadiu o aeroporto em busca de cidadãos israelenses que estariam em um avião vindo de Israel.

“Mais de 150 participantes ativos nos distúrbios foram identificados e 60 deles foram presos”, informou o serviço de imprensa do Ministério do Interior russo em um comunicado.

De acordo com a Rossavitsia, agência federal de transporte aéreo da Rússia, após a entrada de pessoas desconhecidas na zona de tráfego do aeroporto de Makhachkala, foi decidido fechar temporariamente o local à chegada e partida de voos.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou, Maria Zakharova, acusou o governo ucraniano de desempenhar “um papel fundamental na violência que eclodiu no aeroporto de Makhachkala, na República Russa do Daguestão”.

Segundo ela, o objetivo é “desestabilizar a Rússia”, provocando divisões étnico-religiosas.

Um dia após o ataque, os judeus de Roma expressaram preocupação com o “clima crescente de intolerância” e antissemitismo ligados à guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“As imagens do ataque ao aeroporto do Daguestão e da caça aos judeus em aviões, hotéis e ônibus são profundamente perturbadoras”, declarou o presidente da Comunidade Judaica de Roma, Victor Fadlun, à ANSA.

“Elas nos lembram de um capítulo terrível da história que pensávamos ter acabado”, continuou ele, enfatizando que “a comunidade judaica de Roma está razoavelmente preocupada”.

Fadlun acrescentou que a comunidade está “registrando um clima crescente de intolerância, com sotaques e slogans antissemitas que infelizmente estamos ouvindo novamente, inclusive em algumas praças italianas depois de tantos anos”.

Mais cedo, a presidente da União das Comunidades Judaicas Italianas, Noemi Di Segni, afirmou que os judeus estão “preocupados e conscientes dos riscos ligados ao crescente clima de intolerância, os slogans antissemitas nas muitas manifestações realizadas em várias cidades italianas e na remoção da bandeira israelense”. (ANSA).

