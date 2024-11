Polícia russa investiga morte de Vladimir Shklyarov após queda de sacada

Da Redação, Reutersi Da Redação, Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 18/11/2024 - 14:10 Para compartilhar:

Investigadores na Rússia apuram a morte de Vladimir Shklyarov, principal bailarino do mundialmente famoso Balé Mariinsky, em São Petersburgo, após ele cair da sacada de um bloco de apartamentos e morrer aos 39 anos de idade.

Segundo a polícia de São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, as informações iniciais sugerem que a queda, descoberta na manhã do último sábado, foi resultado de um acidente, disse a imprensa estatal.

O Mariinsky afirmou em um comunicado nesta segunda-feira que realizará uma cerimônia de despedida para ele na quinta-feira, antes de seu funeral no final do dia, e que o público era bem-vindo para prestar suas homenagens a alguém amplamente respeitado por seu talento na execução do repertório do balé clássico russo.

“Ele inscreveu seu nome para sempre na história do balé mundial”, disse o Mariinsky, observando que, em 2020, ele recebeu um importante prêmio do Estado por sua arte e assumiu papéis principais em várias produções.

Shklyarov também era famoso fora da Rússia e teve perfomances no Royal Ballet, em Londres, e no Bavarian State Ballet, em Munique.

Irina Bartnovskaya, que dirige um canal no Telegram voltado ao balé chamado “The Devil in Ballet Shoes”, foi uma das primeiras a divulgar a morte – parte da qual foi capturada pela CCTV – na manhã de sábado, 16.

“Volodya (Vladimir) estava descansando em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma… operação. Ele foi até a varanda para tomar um pouco de ar e fumar, perdeu o equilíbrio (a varanda é muito estreita) e caiu (do quinto andar). Foi um acidente estúpido e insuportável”, disse. “Ele amava a vida, sua família e adorava seus filhos e seu público”, complementou.

Shklyarov estaria com fortes dores nas costas, pés e quadris. O pai de dois filhos pequenos teria se divorciado de sua esposa bailarina Maria Shirinkina, primeira solista do Mariinsky.

Alguns críticos do Kremlin destacaram o que disseram ser uma condenação da guerra na Ucrânia feita por Shklyarov em 2022, postada no Facebook por outra pessoa. O feed de redes sociais do próprio Shklyarov, no entanto, não contém essa publicação e a Reuters não conseguiu verificar a autenticidade da publicação feita em seu nome.

*Com informações da Reuters