Polícia Rodoviária Federal apreende três toneladas de drogas escondidas em carreta

Na última segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase três toneladas de maconha que estavam em uma carreta carregada com sementes. A apreensão aconteceu na BR-262, em Araxá, a 356 km de Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, uma viatura fazia patrulhamento nas proximidades da cidade, quando desconfiaram do casal que estava na carreta. A dupla apresentou nervosismo no momento da abordagem e foi levada para um pátio da corporação para vistoria no veículo.

Durante a vistoria na carreta, os agentes localizaram o entorpecente. Conforme os policiais, 3.400 quilos de maconha em barras foram apreendidas.

O homem, de 35 anos, e a esposa dele, de 22 anos, foram presos em flagrante. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Araxá.

