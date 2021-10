Polícia retoma cadeia após pior massacre da história do Equador

GUAYAQUIL, 1 OUT (ANSA) – A polícia do Equador conseguiu retomar o controle do presídio El Litoral, em Guayaquil, na noite desta quinta-feira (30). O local havia sido controlado por gangues rivais que promoveram o maior massacre do tipo da história do país, com ao menos 118 mortos e 86 feridos.

“Tudo está calmo e os detentos estão nas suas celas”, disse a comandante da polícia, Tanya Varela, em uma coletiva de imprensa. Ao todo, a operação envolveu 900 agentes, dos quais dois ficaram feridos.

Os confrontos entre grupos rivais de narcotraficantes começaram no dia 28 de setembro e foram muito violentos. Segundo a mídia local, alguns dos detentos foram decapitados nas celas.

A Procuradoria-Geral informou que a briga generalizada ocorreu por dois motivos: “a luta pelo poder dentro do cárcere e a intenção das autoridades nacionais de transferir chefes de organizações criminosas para outros presídios do país”.

Por conta da crise, o presidente do país, Guillermo Lasso, decretou estado de exceção em todo o sistema presidiário equatoriano e prometeu iniciar uma reforma a partir de El Litoral.

Essa é a terceira rebelião sangrenta que ocorre no Equador desde o início do ano. Em fevereiro, 79 presos foram assassinados em vários centros de detenção do país e, em julho, outros 22 foram mortos nos presídios de Guayas e Cotopaxi. (ANSA).

Veja também