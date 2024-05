Polícia retira estudantes pró-Palestina de universidade nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/05/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 MAI (ANSA) – A polícia americana iniciou na manhã desta quinta-feira (2) a retirada de manifestantes pró-Palestina que estavam acampados em um campus da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles.

Com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha, os agentes começaram a remover as barricadas e a desmantelar todo o acampamento montado pelos estudantes, que se recusaram a abandonar o local apesar das ordens das autoridades.

Os policiais entraram no campus por volta das 3h (horário local) em uma operação intensa. Até o momento, não há informações sobre feridos. No entanto, equipes da CNN no local viram dezenas de manifestantes presos pela Patrulha Rodoviária da Califórnia.

De acordo com os relatos, algumas pessoas tentavam reforçar a barricada enquanto a polícia a derrubava. Todos os presos estão sendo levados para um ônibus estacionado a cerca de um quilômetro do campus.

Nos últimos dias, um grupo de manifestantes, incluindo alunos e professores da UCLA, ocupou a universidade como parte de uma série de protestos pró-Palestina, em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Ontem, inclusive, os estudantes chegaram a entrar em confronto com alunos judeus no campus por conta dos protestos. A ofensiva fez a direção da universidade suspender as aulas.

Na ocasião, pelo menos 15 militantes ficaram feridos após confrontos no ato que “se tornou violento”, segundo o reitor da instituição, Michael Drake.

No último dia 30 de abril, as forças policiais já haviam expulsado estudantes que protestavam contra Israel no campus da Universidade de Columbia, em Nova York, considerado um dos principais foco das manifestações. (ANSA).