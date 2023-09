Polícia remove últimos hippies do ‘Valle della Luna’ na Sardenha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 18:01 Compartilhe

SANTA TERESA GALLURA, 5 SET (ANSA) – As autoridades italianas removeram nesta terça-feira (5) as últimas pessoas de uma comunidade naturista hippie de Valle della Luna, na Sardenha, no sul da Itália.

A área é considerada de conservação, e estava ocupada ilegalmente apesar da proibição de acampamento.

Agentes da polícia local, com apoio de agentes da polícia de Estado, carabineiros e policiais florestais estiveram no local e cumpriram a ordem de despejo assinada pela prefeita de Santa Teresa Gallura, Nadia Matta.

“Não foi uma decisão fácil. Pensei longamente em quem morava na praia por escolha ou porque a vida não deu outra opção, mas tive que fazer valer o senso de responsabilidade e a firmeza que deve ter quem governa um território para garantir o respeito ao ambiente e à segurança”, declarou.

Os agentes encontraram um cenário com pouco a ver com o espírito de harmonia entre homem e natureza que caracterizou a ocupação em seus primeiros anos.

O local estava com lixo acumulado abandonado em meio à vegetação, restos de fogueiras acesas, bombas de gás e cozinhas de camping.

Os residentes da região já vinham reclamando da degradação ambiental em meio ao local paradisíaco, inclusive com uso de drogas.

A operação de remoção durou algumas horas e ocorreu de maneira pacífica e sem tensões, com 30 pessoas sancionadas por acampamento ilegal, com multas somadas de 300 euros (R$ 1,6 mil). (ANSA).

