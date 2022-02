Polícia recebe denúncia sobre corpo em trilha, mas encontra boneca em tamanho real

A polícia do Condado de Jones, nos Estados Unidos, foi acionada no último dia 3 para verificar uma denúncia de um corpo de uma mulher encontrado em uma trilha na Floresta Nacional de Hitchiti. No entanto, ao chegarem no local, os agentes constataram que o corpo era de uma boneca em tamanho real.

O caso inusitado foi divulgado nas redes sociais da polícia. Com bom humor, a publicação informa que a “vítima”, apelidada de Selena, “está um pouco mal, mas está tendo um bom dia e espera-se uma recuperação completa”.

“Com toda seriedade, agradeço a Deus por pequenas bênçãos, pois isso acabou sendo um caso de lixo. Se você conhece Selena ou é responsável pelo paradeiro dela, tenha certeza de que nenhum DNA foi coletado e você está seguro. Mas, no futuro, certifique-se de descartar seus itens de maneira responsável”, alertou o xerife Reece, na publicação.

Saiba mais