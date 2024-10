Polícia prende três suspeitos de integrarem grupo especializado em roubo de cargas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 12:39 Para compartilhar:

A Polícia Civil de Carapicuíba prendeu na quinta-feira, 3, três pessoas suspeitas de integrarem uma associação criminosa de roubo e receptação de cargas e veículos no Capão Redondo, zona sul da capital. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os homens, entre 30 e 33 anos, utilizavam dois imóveis na região para guardar veículos roubados, armas de fogo, dinamites e detonadores utilizados para cometer os crimes.

Após as investigações, os agentes foram até um dos imóveis. Com a ajuda de um drone, a equipe flagrou duas pessoas desmontando um veículo e uma pessoa armada andando em torno do terreno.

“Ao notar a presença policial, um dos suspeitos jogou pela janela da casa uma arma de fogo. O outro abriu o portão para a entrada dos policiais no imóvel, que fizeram a abordagem ao grupo”, disse a SSP.

Dentro do imóvel, a polícia também encontrou mais duas armas de fogo, sendo uma espingarda e uma pistola, cinco dinamites e dois detonadores. Na ocasião, um veículo estacionado no terreno, que estava com as placas trocadas, também foi apreendido.

Conforme a SSP, a quadrilha utilizava outro imóvel na região para guardar os materiais ilícitos. “O local era em um terreno baldio, onde foi localizado outro carro e uma moto clonados, além de mais duas peças de dinamite idênticas as localizadas no primeiro endereço.”

Ainda de acordo com a polícia, dentro de um baú de caminhão, onde estava a moto, também foram localizados dois coletes balísticos com capa e placa blindada, dois capacetes e uma balaclava (capuz que deixa visível somente os olhos).

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (Carapicuíba). Eles vão responder por crimes de associação criminosa, receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ou porte ilegal de arma de fogo. No momento, permanecem à disposição da Justiça, segundo a SSP.