Polícia prende terceiro homem envolvido na morte de amigo na Floresta da Tijuca

Matheus Pereira da Silva Lima, de 24 anos. Ele é apontado como um dos três responsáveis pela Sérgio Luís dos Santos, 28, e Bruno Gomes da Silva, 19, foram presos no sábado. Rio – A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta segunda-feira, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio,, de 24 anos. Ele é apontado como um dos três responsáveis pela morte do amigo Guilherme Maia Gomes, no dia 20 de junho, na Floresta da Tijuca, no Itanhangá . Outros dois suspeitos de participação no crime,, 28, e, 19, foram presos no sábado.

De acordo com as investigações, Matheus, Sérgio e Bruno mataram Guilherme depois que eles deixaram uma festa no Itanhangá. Na comemoração, Sérgio e Guilherme brigaram por causa de uma mulher, que ambos se interessaram.

Os quatro são moradores do Morro do Banco e usuários de droga. Guilherme foi morto com um tiro na cabeça. Os três autores do crime fizeram uma cova para enterrar o corpo dele no local. O cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição.