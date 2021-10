Polícia prende suspeitos de roubos em salões de beleza no DF

A Polícia Militar prendeu 2 suspeitos de envolvimento em roubos de salões de beleza, neste sábado (16) . Eles foram detidos em Taguatinga. A informação é do Jornal de Brasília.

A denúncia é que esses suspeitos invadiram salões de beleza armados, atacando clientes e funcionários em 2 salões diferentes, no Sudoeste e em Águas Claras.

Na fuga, a dupla se dividiu e fugiu. Um ficou em um picape, enquanto outro ficou com um Honda Fit. Eles foram alcançados pelas equipes do Grupo Tático Motociclístico do 7º Batalhão e da Rotam

Os policiais conduziram a dupla para a 12ª Delegacia de Polícia.

