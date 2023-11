Polícia prende suspeitos de participarem de ‘arrastão’ em show do RBD

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2023 - 14:31 Para compartilhar:

A polícia prendeu ao menos dois suspeitos de furtar celulares durante um “arrastão” que aconteceu após show do RBD neste domingo, 12, no Morumbi, Zona Sul da capital paulista. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver pessoas correndo desesperadas por conta da ação dos criminosos que estava sendo conduzida no local.

Confira um vídeo da situação:

Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo? #RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fN9R6rxDj9 — MD (@michaelhdouglas) November 13, 2023

Entenda o caso:

Após o show da banda RBD, que está se apresentando no Brasil, dois suspeitos teriam começado a roubar celulares em um “arrastão”;

Pessoas desesperadas conseguiram registrar o momento e publicar nas redes sociais. Em várias imagens é possível ver fãs aterrorizados se escondendo em diversos locais;

A polícia conseguiu prender ao menos dois suspeitos de praticarem a ação entre o ocorrido e esta segunda-feira, 13. Um deles foi capturado com quatro aparelhos telefônicos;

O incidente seguiu o mesmo roteiro de ações criminosas que ocorreram em shows do mesmo grupo musical no Rio de Janeiro entre os dias 9 e 10 deste mês;

Na tentativa de coibir roubos, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que o policiamento será reforçado no Morumbi e no Allianz Parque, com equipes da Força Tática e da ROTA;

Dentro dos estádios também estará disponível uma unidade móvel do Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) para o registro de ocorrências;

Em comunicado enviado à IstoÉ, as autoridades afirmaram que após o evento deste último domingo, foram registradas 15 queixas de furto.

