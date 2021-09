Polícia prende suspeito de financiar ataques em Araçatuba e outros dois

O DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) disse nesta terça-feira (7) ter prendido um homem apontado como diretor financeiro da estrutura responsável pelo ataque contra agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo, no último dia 30. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o órgão, Paulo César Dutra Gabrir, de 33 aos, revelou ter financiado a operação para roubar os bancos na cidade. Sua prisão aconteceu em Sorocaba, e também foram apreendidos documentos relacionados ao crime organizado que indicam a presença do suspeito em atividades em outros estados.

No material apreendido, há a informação preliminar de que a logística dos ataques realizados em Araçatuba tenha custado cerca de R$ 600 mil.

Além de Gabrir, que já possuía passagens por roubo e homicídio, embora não fosse procurado, também foram presos sua esposa, Michele Maria da Silva, de 40 anos, que era foragida por envolvimento com tráfico de drogas, e Emerson Henrique Dias, de 25 anos, que conduzia um veículo usado no dia do crime e possuía passagens por roubo. Os três foram autuados por organização criminosa.

