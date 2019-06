Polícia prende suspeito de filmar cenas íntimas com drone

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (1º) suspeito de usar um drone para filmar moradores de um condomínio de Salvador (BA). A polícia afirma que ele gravou relações sexuais, mulheres tomando banho e adolescentes usando trajes íntimos. As informações são do UOL.

O nome do suspeito não foi divulgado. De acordo com a polícia, ele estacionava o carro em frente ao condomínio, na região central de Salvador, e pilotava o drone de dentro do veículo. Ele foi flagrado por equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Milita (CIPM). Os equipamentos foram apreendidos e passarão por perícia. No momento da prisão, o homem vestia uniforme de trabalho, de um Buffet de festas de onde teria retirado o equipamento. Ele foi demitido após a prisão, segundo o UOL.

A presença do drone voando perto dos apartamentos já tinha sido notada por moradores, quase diariamente, sempre na parte da noite. A polícia diz ter identificado 1800 vídeos na memória do equipamento, com cenas íntimas dos moradores.

O homem, que não tem antecedentes criminais, foi liberado após prestar depoimento. Ele será indicado por importunação sexual. A Polícia Civil disse que não pode divulgar o depoimento dele e de outras pessoas ouvidas, pois o caso envolveu menores de idade.