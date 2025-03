Polícia prende segundo suspeito por morte de ciclista em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 19, o piloto da moto envolvido na morte do ciclista Victor Medrado, de 46 anos, durante um assalto nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, no dia 13 de fevereiro. O homem, de 27 anos, foi encontrado em Paraisópolis, na zona sul, durante uma operação da 1ª Delegacia de Roubos e Latrocínios.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o suspeito tem passagens por tráfico e receptação. Derrite informou ainda que o homem que atirou na vítima também já está preso. Segundo a SSP, ele foi preso em flagrante em 8 de março, após roubar duas pessoas na zona oeste da capital. A ação foi realizada pela Polícia Militar, que apreendeu com ele uma arma com a numeração raspada e uma moto furtada. O piloto da moto deste outro crime fugiu.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a prisão desse envolvido não foi divulgada antes para não atrapalhar as investigações contra o condutor da motocicleta. “Acredito que se ele soubesse da prisão do atirador, o outro envolvido daria um jeito de fugir, então atrapalharia uma ação nossa que já estava sendo planejada”, revelou.

Ainda em fevereiro, as autoridades prenderam uma mulher suspeita de chefiar e financiar a quadrilha envolvida no crime. De acordo com os investigadores, a suspeita de 41 anos, conhecida como ‘mainha do crime’, facilitava as ações criminosas financiando os roubos em diferentes pontos da cidade.

Relembre o caso

O ciclista Vitor Medrado estava em sua bicicleta quando foi abordado por dois homens, na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. Um dos criminosos efetuou disparos contra a vítima e fugiram do local em seguida, levando o celular dela.

Medrado chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 14° Distrito Policial (Pinheiros).

No dia 14, um grupo de ciclistas protestaram em frente ao Parque do Povo contra a falta de segurança na região. Amigos e colegas de Vitor prestaram homenagens com flores e orações.