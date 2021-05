Polícia prende segundo suspeito de sequestrar youtuber em SP

O segundo suspeito de sequestrar o youtuber Willian Tenca, 35 anos, desaparecido desde 29 de novembro de 2020, foi preso por policiais civis do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo, nesta quinta-feira (20). As informações são da Band.

Para a polícia, Nelson das Chagas é o outro homem armado que abordou e colocou Willian em um carro quando ele estava na rua ajudando a mãe, de 66 anos. Em fevereiro, a polícia prendeu o primeiro suspeito, Givaldo dos Santos Sancho, 41.

A investigação aponta que Nelson e Givaldo fazem parte do Tribunal do Crime do PCC (Primeiro Comando da Capital), no Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo. Nelson está sendo acusado de homicídio, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. A polícia acredita que Tenca tenha sido assassinado.

