Polícia prende quadrilha de roubo de casas após disparos no meio do trânsito em SP

Um policial civil fez disparos com armamento pesado em uma avenida movimentada de São Paulo para deter uma quadrilha suspeita de furtar residências, na capital paulista. A ação aconteceu nesta sexta-feira, 28, na Ligação Leste-Oeste, na região central de São Paulo.

Vídeos feitos por moradores mostram o policial correndo entre os carros com um fuzil ou submetralhadora – a Secretaria de Segurança pública não confirmou o tipo de armamento utilizado pelo policial. Ele fez ao menos quatro disparos.

Um integrante foi baleado e cinco se renderam. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. As prisões foram realizadas por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O comboio de dois veículos e uma moto foi interceptado na ligação Leste/Oeste, na região do Baixo Glicério. Segundo a polícia, um dos envolvidos tentou sacar uma pistola, mas acabou sendo atingido por um disparo no ombro esquerdo. Ele não corre risco de morte, segundo a polícia.

As prisões foram realizadas por policiais da 4a Delegacia de Investigações sobre Roubo a Condomínio (Disccpat), após terem identificado um furto em andamento na rua Oswaldo Presciliano de Carvalho, no Sumaré. A equipe flagrou a saída do comboio, composto por um Fiat Idea e um Jeep Compass, além de uma motocicleta, cujo ocupante teria a função de olheiro e de batedor nos deslocamentos da quadrilha.

Houve perseguição, e o cerco à quadrilha aconteceu no Viaduto Leste Oeste, sentido zona leste. O preso ferido pelo disparo foi encaminhado ao Hospital Ipiranga. Os outros cinco suspeitos se renderam e foram autuados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

O suspeito ferido também responde por porte ilegal de arma. O Jeep Compass tinha queixa de furto desde 16 de fevereiro – ele estava em um imóvel que foi arrombado, no Brooklin Novo, na Zona Sul.

Segundo a investigação do Deic, a quadrilha usava o motoqueiro para sondar os locais a serem furtados, simulando uma entrega. Se não havia morador no local, o imóvel passava a ser um alvo em potencial.

O restante da quadrilha chegava em seguida para arrombar portas e janelas e consumar o roubo. O mesmo grupo seria responsável por invasões de residências em Perdizes, Alto de Pinheiros e Lapa, na Zona Oeste de São Paulo.

A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) sobre os disparos de fuzil em avenida movimentada durante a abordagem ao suspeito e aguarda retorno.