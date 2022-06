Polícia prende pai e filho após encontrar corpo de menina desaparecida em casa da família

Desaparecida desde o última dia 20 de maio, Geovana da Costa Martins dos Santos foi encontrada morta na casa da família em Jacareí, no interior paulista, na última sexta-feira (10). O corpo da menina, de 13 anos, estava enterrado em saco plástico no quarto do irmão. As informações são do G1.

O que mais chama atenção no caso é que Sidnei Martins, suspeito de matar a própria filha, deu uma entrevista à TV Vanguarda no qual disse relatou sua versão sobre o desparecimento e chegou a exibir uma cartaz com a foto da filha.





“Ela levantou, tomou o café dela normalmente e saiu. Falou assim: ‘pai eu vou ali’. Eu falei: ‘Geovana aonde você vai?’, ela respondeu: ‘pai eu vou aqui rapidinho e já venho’. Aí ela não voltou mais. Quando era por volta de 11h30, quase meio-dia, saí para procurar. Procurei, procurei, perguntei para todas as amiguinhas dela, ninguém sabia, ninguém viu”, disse o pai.

Conforme informado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o suspeito confessou ter cometido o crime e alegou estar sob efeito de drogas na ocasião. Além do pai, o filho também foi detido. Até o momento, a mãe de Geovana, Ana Lúcia Martins, não foi enquadrada como suspeita do caso que segue sob investigação da Polícia Civil.

Contradições

No decorrer da investigação, os agentes encontraram resto de material de construção, além das contradições no depoimento de familiares. Nessa linha, a Polícia Civil foi descartando algumas possibilidades até a suspeita ser direcionada para a família da adolescente.

Uma análise no imóvel da família, no interior paulista, levou os policiais a encontrarem o corpo da jovem, que tinha sido vista pela última vez no último dia 20 de maio.