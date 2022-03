Polícia prende motorista suspeito de atropelar brasileiro em Nova York

Nesta quarta-feira (30), a polícia de Nova York (EUA) prendeu um homem, identificado apenas como Christopher, de 35 anos, por ser suspeito de ter atropelado o brasileiro Luiz Gustavo Lotte, 21, em uma avenida do bairro Queens. O rapaz segue internado em um hospital americano em coma. As informações são do G1.

O acidente ocorreu no dia 8 de março deste ano. Segundo a polícia local, o motorista pode responder por causar ferimentos graves a outra pessoa, imprudência, fugir da cena do crime, condução perigosa e desobedecer às leis de trânsito.

O veículo de Christopher havia sido apreendido e uma lata de cerveja foi encontrada em seu interior. Devido ao impacto, a parte dianteira e o vidro estavam amassados.

Condições melhores de vida

O brasileiro, que é de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi para os EUA em março de 2020, para tentar a vida no país. Ele chegou a conseguir um emprego em uma empresa de publicidade e já tinha alguns parentes que moravam em Nova York, como os avós maternos e um tio.

A vítima sofreu uma lesão grave no crânio. As costelas, o ombro e o pescoço foram quebrados no acidente. O pulmão também foi atingido. Os médicos se concentraram nas lesões no crânio e fizeram cinco cirurgias.

Conforme a família, os médicos informaram que ele tem grande chance de ficar em estado vegetativo ou não sobreviver.

