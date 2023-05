Polícia prende manifestantes anti-monarquia antes da coroação do rei Charles

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 8:55 Compartilhe

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) – A polícia prendeu o líder do grupo antimonarquia Republic horas antes da coroação do rei britânio Charles III neste sábado e vários outros manifestantes que se reuniram na multidão que se aglomerava na rota da procissão no centro de Londres.

A Republic havia dito anteriormente que montaria o maior protesto contra um monarca britânico na história moderna. Mas o chefe da polícia de Londres, Mark Rowley, alertou na sexta-feira que a polícia tomaria medidas se os manifestantes tentassem “obstruir a diversão e a celebração” das pessoas.

Os manifestantes, vestidos com camisetas amarelas para se destacar, exigiam um chefe de Estado eleito e diziam que a família real não tem lugar em uma democracia constitucional moderna e é incrivelmente cara para se manter.

Um porta-voz do grupo disse que a polícia prendeu seu líder, Graham Smith, na manhã de sábado. Uma foto postada no Twitter mostrou Smith sentado no chão cercado por policiais.

A polícia não confirmou a prisão de Smith, mas disse ter prendido quatro pessoas por suspeita de perturbação da ordem pública e três pessoas por posse de artigos para causar danos criminais no que chamaram de “operação policial significativa”.

Um oficial no local perto de Trafalgar Square disse que três manifestantes republicanos foram presos por carregar tinta.

O Republic disse que cinco de seus apoiadores foram presos e centenas de cartazes foram apreendidos. Um fotógrafo da Reuters disse que vários manifestantes do Just Stop Oil também foram presos.

Kevin John, 57, um vendedor de Devon que estava entre os manifestantes, disse sobre as prisões: “É nojento e extremamente exagerado.”

“Também é extremamente contraproducente para a polícia, porque tudo o que ela fez foi criar uma enorme quantidade de publicidade para nós. É uma loucura completa.”

“NÃO MEU REI”

Alguns manifestantes antimonarquia seguraram cartazes dizendo “privatize-os” e “abolir a monarquia, não o direito de protestar” e “Não é meu rei”.

Outras placas apresentavam uma foto de Meghan, esposa do filho de Charles, o príncipe Harry, com as palavras “a princesa do povo” e “Deus Salve o Rei” com uma foto do falecido grande jogador de futebol Pelé.

(Reportagem de Andrew MacAskill)





