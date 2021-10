Polícia prende homem suspeito de estuprar vizinha de 12 anos em Icó

A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta quinta-feira (7), um homem de 33 anos que é suspeito de estuprar uma menina de 12. Ele foi pego em flagrante no município de Icó. As informações são do jornal O Povo.

O estuprador é vizinho da vítima e foi preso no imóvel onde cometia o crime. Ele já tinha se relacionado com uma tia da adolescente estuprada e se aproveitava da proximidade com a família.

O homem foi conduzido para a unidade policial e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

