Polícia prende dois torcedores após confusão em França x Israel, pela Liga das Nações

A polícia francesa confirmou nesta sexta-feira que prendeu dois torcedores envolvidos em confusão na partida entre as seleções da França e de Israel, na quinta, pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. A partida foi cercada de preocupações e cuidados de segurança em razão de episódios de violência e hostilidade envolvendo torcedores israelenses nas últimas semanas na Europa.

Os dois torcedores se envolveram numa confusão nas arquibancadas do Stade de France, nos arredores de Paris. Um deles foi detido ainda durante a partida, no próprio estádio. E outro foi preso ao fim da partida, com ajuda das câmeras de segurança do local.

“Houve o início de uma briga. Mas fomos extremamente reativos. Então, o incidente foi rapidamente contudo”, afirmou o chefe de polícia Laurent Nunez, em entrevista ao canal France 2.

As brigas começaram cerca de 10 minutos após o início do jogo, na parte superior da arquibancada atrás de um dos gols. Alguns dos envolvidos tinham bandeiras israelenses penduradas nas costas. Não ficou claro o que causou a confusão e a segurança interveio rapidamente. A partida terminou em empate sem gols, sem mais incidentes dentro do estádio.

A polícia havia mobilizado milhares de policiais, ampliando a segurança após o episódio de violência em Amsterdã antes e depois de uma partida da Liga Europa, entre Ajax e Maccabi Tel Aviv. As autoridades holandesas disseram que torcedores de ambos os lados estavam envolvidos na confusão. Os ataques aos torcedores do Maccabi provocaram indignação e foram amplamente condenados como antissemitas.