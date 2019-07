Polícia prende dois suspeitos por roubo de ouro em Guarulhos

A Polícia Civil prendeu, neste domingo (28), dois suspeitos de participação no roubo de 718,9 kg de ouro que ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última quinta-feira (25). Entre os detidos, está o homem que afirmou ter sido feito refém durante o roubo. As informações são do R7.

De acordo com o pedido de prisão temporária expedido pela Justiça, o funcionário era, no esquema, a “pessoa responsável pela disponibilização de informações privilegiadas sobre a chegada da carga de ouro aos demais participantes do roubo, havendo, inclusive, relatos de tentativas anteriores, mas fracassadas”.

Os policiais refizeram com ele o trajeto desde o momento de sua abordagem até a soltura e o sequestro da esposa. Os agentes informaram que, durante o caminho, o funcionário do aeroporto demonstrou “bastante nervosismo” e pediu para explicar a verdade dos fatos. Na delegacia, ele teria confessado a participação no crime.