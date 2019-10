Polícia prende chefe de milícia e outros três em quiosque do Parque Madureira

Rio – Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, no início da tarde deste domingo, quatro criminosos em um quiosque no Parque Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com o Setor de Inteligência da Unidade, um dos presos seria o chefe do grupo criminoso que atua na comunidade da Caixa D’Água, em Quintino Bocaiúva, Zona Norte do Rio.

A ação ocorreu com base em denúncias informando a localização dos suspeitos. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas, cinco carregadores e 76 munições. O caso está sendo registrado na 27ª DP.