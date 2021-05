Polícia prende chefe de facção criminosa do Jacarezinho

Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como “Sandra Sapatão”, foi presa na manhã desta sexta-feira (21) em uma operação policial em Região dos Lagos, a cerca de 120 quilômetros da cidade do Rio. Segundo a polícia, Sandra chefia a facção criminosa que atua na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense. A apuração é do UOL.

Ainda de acordo com a polícia, Sandra é uma das criminosas mais antigas e importantes da maior facção criminosa em atuação no estado do Rio. A prisão é resultado de uma investigação da Delegacia de Combate às Drogas, feita após a operação no Jacarezinho, a mais letal da história do Rio, que deixou 28 mortos no último dia 6.

Nesta sexta-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator da ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental) 635, que discute a letalidade policial no Rio, criticou a operação de 6 de maio no Jacarezinho, alegando haver indícios de que “não houve o devido planejamento” e que ocorreu uso abusivo da força policial.

Veja também