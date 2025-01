Polícia prende casal que vendia vários tipos de droga por aplicativo

A Seção de Repressão às Drogas (SRD) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um casal acusado de traficar drogas, prestando serviço por aplicativos. Eles eram investigados havia quase um mês e foram presos em uma casa na região de Samambaia Norte.

Por meio do Whatsapp, a dupla oferecia um catálogo com diferentes tipos de drogas ilícitas. Eles utilizavam o DDD 11 – que cobre a área formada por municípios da Grande São Paulo.

Segundo informações da polícia, a averiguação por câmeras flagrou um fluxo intenso na porta da residência ocupada pelos criminosos. Pessoas se dirigiam até a porta e trocavam objetos de forma rápida e discreta.

Os acusados Henrique Matias de Azevedo e Luana Lauane Oliveira de Sousa Ferreira foram detidos nesta quinta-feira, 2. Por meio das redes, Henrique se apresentava como agente da Segurança Pública.

A Polícia conseguiu encontrar os criminosos após abordar dois usuários que teriam comprado entorpecentes com o casal. No momento da apreensão, foi encontrado com a dupla quantias de skunk e R$ 1,2 mil em dinheiro.

Dentro do imóvel também foram achados diversos tipos de droga, uma pistola e munições variadas. Além disso, grandes volumes de pacotes, balanças de precisão, facas e mais R$ 9 mil foram apreendidos.