Polícia prende boneco Chucky armado com faca que era utilizado para cometer crimes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 10:17 Compartilhe

Um caso curioso no começo da última semana chamou a atenção das autoridades mexicanas. Policiais prenderam um boneco Chucky e o seu dono, que usava o brinquedo com o intuito de cometer crimes em um povoado no estado de Coahuila, que fica ao norte do país. A réplica do famoso personagem de terror chegou a ser algemada pelos agentes.

+ Médicos americanos realizam 2º transplante de coração de porco em humanos

A imprensa local afirmou que o proprietário do boneco, identificado pela polícia como Carlos “N”, supostamente utilizava o fantoche com uma faca para assustar as pessoas na rua e exigir dinheiro. Os suspeitos foram acusados de perturbar a ordem pública e colocar em perigo a integridade das vítimas.

Nas redes sociais, imagens de uma oficial da delegacia de Monclova viralizaram por conta da mulher estar rindo enquanto segurava a faca do boneco Chuck já detido. Segundo repórteres da região, a policial foi repreendida por não levar o seu trabalho a sério.

Após os acontecimentos, Carlos “N”, proprietário do fantoche, foi liberado pelas autoridades, mas não se sabe o que foi feito com o boneco Chucky apreendido pela polícia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias