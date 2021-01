Polícia prende assaltante que matou pai de criança autista por R$ 50

Foi preso na tarde desta quarta-feira (20), pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o assaltante Caíque dos Santos Dias, suspeito de matar o aposentado José Milton dos Santos, de 65 anos, que tentou defender o filho autista durante um assalto no Grajaú, zona sul de São Paulo. As informações são do Blog do Datena.

O crime aconteceu em junho de 2020, quando José Milton entrou em um supermercado acompanhado do filho de 11 anos para sacar R$ 50 em um caixa eletrônico.

Segundo Datena, a movimentação foi observada por um olheiro e repassada a dois homens que esperavam em uma moto no estacionamento ao lado. A dupla teria seguido José Milton e o cercado. O aposentado reagiu, tentando defender o filho e acabou sendo baleado no peito e morrendo.

Ao programa Brasil Urgente, o delegado Fernando Moisés disse que “como qualquer pai, ele [o aposentado] resolveu defender o filho. Acabou perdendo a vida por isso”.

Segundo Moisés, Caíque foi detido na casa da namorada, confessou o crime e não se mostrou arrependido. “Ele alega que atirou porque a vítima reagiu, sem qualquer sentimento de culpa”, disse o delegado.

O homem que conduzia a moto, David Moreira dos Santos, já havia sido preso, enquanto o olheiro, que já foi identificado pelos investigadores, segue foragido.

